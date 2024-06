Kriminalität in Grevenbroich Mysteriöse Messerstecherei im Bahnhofsviertel vor Gericht

Was steckt hinter einer mysteriösen Messerstecherei Anfang des Jahres im Grevenbroicher Bahnhofsviertel? Das will die Schwurgerichtskammer am Landgericht Mönchengladbach ab Ende Juli herausfinden. Ein 26 Jahre alter Deutsch-Türke aus Grevenbroich ist wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er soll mit einem Messer auf zwei Landsleute losgegangen sein. Einer der beiden wurde laut Anklage lebensgefährlich verletzt.