Kindstötung in Grevenbroich : Mutter zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt

Kindstötung in Grevenbroich

Im Kindstötungs-Prozess wurde am Donnerstag das Urteil gesprochen. Foto: Marc Pesch

Grevenbroich Im Prozess gegen die Mutter, die ihr knapp zweijähriges Kind verdursten ließ, ist das Urteil gesprochen worden: Die Frau ist am Donnerstag vor dem Landgericht Mönchengladbach zu einer Haftstrafe von sieben Jahren und sechs Monaten verurteilt worden.

Das Gericht folgte damit der Anklagevertreterin, aus deren sich es bei den Ereignissen in Grevenbroich um eine besonders grausame Tat gehandelt habe. Am 14. April vergangenen Jahres habe die Frau ihren zweijährigen Sohn demnach zu Bett gebracht. Im Zimmer sei ein Heizlüfter auf höchster Stufe gelaufen, die Fenster seien geschlossen gewesen. Erst knapp zwei Tage später habe die Mutter nach ihrem Sohn geschaut. Da lag der verdurstet im Kinderbett. Im Kieferbereich war bereits Leichenstarre eingetreten, so dass die Notärztin den Jungen nicht mehr intubieren konnte.