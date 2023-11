Lionsclub Grevenbroich richtet Benefizkonzert aus Musikkorps der Bundeswehr spielt in St. Stephanus

Ein Wiedersehen gibt es mit dem Musikkorps der Bundeswehr in Elsen. Auf Einladung des Lionsclubs Grevenbroich werden die 60 Musikerinnen und Musiker am Dienstag, 12. Dezember, in der Pfarrkirche St. Stephanus mit ihrem Adventskonzert für besinnliche Stimmung sorgen. Seit Jahren richtet der Lionsclub (www.lions-grevenbroich.de) das Benefizkonzert aus. Bereits zum 16. Mal ist das Musikkorps der Bundeswehr in Grevenbroich zu Gast. Und wie in früheren Jahren wird mit dem Erlös, der mit dem Verkauf der Karten (20 Euro) erzielt wird, Gutes getan. So soll ein großer Teil der Einnahmen wieder dem Jugendtreff GOT in Südstadt zugute kommen.