„Kultus“ veranstaltet Weihnachts-Konzerte Musiker spielen am Freitag für die Obdachlosen-Hilfe

Eingeladen wurde Kira Hummen. Die Düsseldorfer Musikerin gab vor zehn Jahren ihr erstes Konzert im „Kultus“, studierte zwischenzeitlich Musik und präsentierte in der vergangenen Woche im legendären Ratinger Hof mit „My body is the only place“ ihr Debüt-Album. „Die Sängerin und Songschreiberin ist auf Alternative-Pop spezialisiert, wie er facettenreicher kaum sein könnte – mal soulig und von HipHop beeinflusst, mal poppig und Gitarren-fokussiert“, sagt Stefan Wehlings.