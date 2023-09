Radwanderung mit viel Kultur Musikalische Radtour Movimento startet im Museum in Grevenbroich

Aber dann geht es aufs Rad, rund 35 Kilometer Strecke warten. An der Station zwei am Schloss Dyck präsentiert die Compagnie Macke-Bornouw Musik mit Flämischem Dudelsack und Akkordeon, im Park verzaubert Rogier Kappers auf seiner Glasorgel. Im Sandbauernhof in Liedberg begegnen sich im „Duo Seidenstraße“ zwei Kulturen – mit Chanyuan Zhao (Zheng, Harfe, Gesang) und Benjamin Leuschner (Percussion, Gongs, Stimme). Gartenlieder im Wandel der Zeit Ipräsentiert Hannah Morrison (Sopran) im Nikolauskloster – in Begleitung von Sören Leupold (Laute). Im Museum Insel Hombroich erwartet am Nachmittag in der Scheune das Barockduo Luise Enzian und Asya Fateyeva die Rad fahrenden Musik-Freude, im Schloss Reuschenberg Alon Sariel (Mandoline) mit seinem Programm „Plucked Beach“. Vielleicht müde, aber sicher voller Eindrücke wird die letzte Station, das Globe in Neuss, erreicht, wo das Abschlusskonzert mit dem A-Cappella-Quintett Apollo 5 um 18 Uhr beginnt.