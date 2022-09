„Movimento“ startet erstmals in Grevenbroich : Musikalische Radtour an der Erft

Grevenbroich Die musikalische Radtour „Movimento“ startet am Sonntag, 25. September, 9 Uhr, erstmals in Grevenbroich. Auf 28 Streckenkilometern geht es entlang der Erft nach Neuss. Welche kulturellen Überraschungen die Teilnehmer unterwegs erleben.

Im Rhein-Kreis haben sich auf Initiative des Festivals Alte Musik Knechtsteden neun Veranstalter zusammengefunden und ein Konzept im Rahmen der „Muziek Biennale Niederrhein“ entwickelt, mit dem sich innerhalb eines Tages die Kulturregion mit Musik und per Fahrrad umweltfreundlich erleben lässt. Ausgangspunkt der Tour ist die Zehntscheune in Elsen, deren mittelalterliche Mauern den idealen Rahmen für das Barockensemble „Cembaless“ bieten, das mit der „Passacaglia della vita“ auf den Tag einstimmt. Weiter geht es zur Villa Erckens und dem Düsseldorfer Hornquartett, das die Teilnehmer mit einem Mix aus Jazz und Klassikern begrüßen wird.

In Wevelinghoven laden die Martinuskirche und das „Alte Pastorat“ zum Entdecken ein. Das a-Capella-Ensemble „Quartonal“ musiziert im neuen Martinus-Forum, während Saxofonist Burghard Corbach und Organist Georg Korte zu einem Kurzkonzert in die Pfarrkirche einladen. Nach einem Abstecher auf die Museumsinsel Hombroich geht es nach St. Paulus in Weckhoven, wo die Akkordeon-Virtuosin Viviane Chassot ihr Programm mit dem Titel „Bach pur“ präsentieren wird. Auf Schloss Reuschenberg will Grégoire Blanc die Radfahrer anschließend mit dem sphärischen Klang des Theremins verzaubern.