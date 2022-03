Brauchtum in Grevenbroich : Musik-Mobil für die Schützenfeste entwickelt

Orken Wer mit dem lautlos dahingleitenden Fahrzeug unterwegs ist, stellt schnell eines fest: Das ungewöhnliche Auto zieht die Blicke der Passanten auf sich – und jeder scheint irgendwie zu lächeln. Augenscheinlich verbreitet das große Golf-Cart von Oliver Becker gute Laune – und das wird künftig auch der Haupt-Job des Elektro-Gefährts sein. Der Chef der Firma „Becker Veranstaltungstechnik“ (BEVT) will es künftig bei kleineren und größeren Events einsetzen – zum Beispiel bei Schützenfesten.

In der BEVT-Halle an der Schillerstraße wurde das Fahrzeug für künftige Einsätze umgebaut. Auf dem Dach montierten die Techniker ein Gestell, das Platz für Lautsprecher bietet, rundherum wurde ein Schutz gegen Regen angebracht – und damit war das Fahrzeug auch schon bereit für seine künftigen Einsätze. Einer der ersten, die in den Genuss einer Spritztour kamen, waren Jörg und Stephanie Zimmermann. Das Orkener Königspaar musste im vergangenen Sommer zwar pandemiebedingt auf das Schützenfest in seinem Heimatort verzichten, kam dank des VIP-Carts aber doch noch zu einem großen Auftritt. Oliver Becker kutschierte die Majestäten gut anderthalb Stunden lang im festlich geschmückten Elektromobil durchs Dorf – und vom Dach erklang Marschmusik aus Akku-Boxen.