Wieder Festival in der Nachbarstadt Bedburg : Musik-Meile lockt mit Stargast Christina Stürmer

Bedburg Die Nachbarstadt bereitet sich auf ihr alljähriges Festival vor: Am Samstag, 7. September, steigt die mittlerweile 15. Musik-Meile in Bedburg. Von 20 bis 24 Uhr werden 20 Bands und Solo-Künstler dem Publikum mächtig einheizen. Dafür werden insgesamt neun Bühnen in der Innenstadt aufgebaut. Prominentester Gast ist die österreichische Pop-Rock-Sängerin Christina Stürmer.

Noch nie war das Line-up so vielseitig. Mit den Kölner Künstlern Mo-Torres und Memoria mischen sich erstmals auch Hip-Hop- und Reggae-Beats unter das Programm, gefolgt von mitreißendem Rock ‘n‘ Roll des jungen Duos The Travellers. Gleich eine ganze Bühne feiert die Premiere der DJ-Sounds: Mit Drumjay, Patrick Blauer und Markus Steinacker legen bis in die Nacht gleich drei Profis auf.

Christina Stürmer rockt bei der 15. Musik-Meile in Bedburg. Foto: Ingo Pertramer

Von Pop und Rock über Flamenco und Latin bis hin zu Metal und Schlagern wird auf der Musik-Meile für jeden Geschmack etwas geboten. Auch ein Mitsing-Konzert wird es geben. Und Erinnerungen an die 80er und 90er Jahre wird Still Collins wecken, eine der besten Phil-Collins-Tribute-Bands. Damit die Veranstaltung weiterhin eintrittsfrei bleiben kann, wird erstmals ein Soli-Button verkauft. Er ist für zwei Euro in den Rathäusern der Stadtverwaltung Bedburg sowie in vielen Geschäften und Gastronomiebetrieben erhältlich. Der Erlös soll helfen, die steigenden Festival-Kosten zu decken, zudem soll ein Teil gespendet werden.

Zum Festival werden Busse eingesetzt. Eine Linie verkehrt zwischen 16.40 und 19.40 Uhr im Halbstunden-Takt ab der Haltestelle am Rathaus in Kaster. Ab 23.18 bis 0.48 Uhr fahren die Busse alle 30 Minuten wieder zurück. Weitere Informationen zum Event gibt es im Internet unter musikmeile-bedburg.com.

(NGZ)