Bluegrass-Konzert in Grevenbroich : Musik der Appalachen – neu interpretiert am Niederrhein

„Link in the Chain“ spielen Bluegrass-Musik. Demnächst auch in der Stadtbücherei. Foto: Band. Foto: Link in the Chain

Grevenbroich Die Band „Link in the Chain“ steht vor ihrem 30. Auftritt. In der Stadtbücherei wird Bluegrass gespielt. Mit dabei: der Grevenbroicher Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack.

Wer hätte in Herbst 2017 gedacht, dass diese Band heute eine solide Größe in der Musikszene des Niederrheins sein würde? Als Ingo Schmitz (Gitarre, Banjo) damals den Bluesmusiker Rolf Heimann (Dobro, Mandoline) einlud, um einmal etwas Neues zu probieren, war schnell klar, dass man etwas zusammen machen wollte. Bald stießen Veronika von Rüden (Irish Fiddle) und Stefan Pelzer-Florack (Kontrabass) dazu.

Die verschiedenen musikalischen Wurzeln ergaben ein interessantes Gemisch, das sich an der Musik der Appalachen (Bluegrass) an der US-Ostküste orientierte. Die vier wollten aber noch einen kleinen rockigeren Touch hinzufügen, und den lieferte Ronald Jeurissen (Cajon-Schlagzeug). Schnell war wegen der musikalischen Ursprünge auch ein Name gefunden: „Link in the Chain“. Das ist ursprünglich ein Song von John Sebastian („The Loving Spoonful“), der das Weitergeben musikalischer Traditionen, das Verbundensein aller Lebewesen auf diesem Planeten thematisiert. Kein Wunder, dass dies der Song ist, den die Band stets gegen Ende ihres Programms intoniert.

Wo immer sie spielen – ob in einem Irish Pub, ob open air oder im Museum in Grevenbroich – stets freut sich das Publikum darüber, dass man oft gar nicht anders kann als mitzuklatschen, mitzusingen und mit den Füßen zu stampfen. Dabei ist ihre Musik wirklich „unplugged“, das heißt: der oft mehrstimmige Gesang und die akustischen Instrumente werden nur über Mikrofone verstärkt.

Da alle Mitglieder der Band immer noch in anderen Formationen spielen, musste man sich ein Limit setzen, aber immerhin haben sie nun bereits ihren dreißigsten Auftritt vor sich: am Mittwoch, 18. März, um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei in Grevenbroich.

(NGZ)