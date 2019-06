Musical-Aufführung in Grevenbroich : Eine musikalische Zeitreise in die Achtziger-Jahre

Grevenbroich Schüler des Erasmus-Gymnasiums führen am langen Fronleichnam-Wochenende das Musical „Walking on Sunshine“ auf.

Julia Schillings und Lilli Hauschild haben derzeit wenig Freizeit. Außerhalb des Unterrichts sind sie momentan meist „Maddie“ und „Taylor“. Das liegt an einem besonderen Kursus des Erasmus-Gymnasiums, dem „MuV“. Dessen Höhepunkt steht am langen Fronleichnam-Wochenende an: Die Musical-Aufführung „Walking on Sunshine“.

„Wir bieten in der 11. Klasse einen vokalpraktischen Kursus an“, sagt Uwe Winter. Der Musiklehrer betreut eine Gruppe von insgesamt 17 Schülern. Sie singen und schauspielern, kümmern sich ebenso um das Drumherum, also Kostüme, Bühnenbild und Produktion. Die Schüler belegen das Fach anstelle von Musik oder Kunst und bekommen reguläre Noten. Nämlich für Gesang, Schauspiel und Mitarbeit.

Am Ende des Schuljahrs steht immer die eigene Musical-Aufführung. Dieses Jahr haben sich die Kurs-Teilnehmer für „Walking on Sunshine“ entschieden. Es ist die Adaption eines britischen Musical-Films von 2014. „Ich hatte den Film vorher schon gesehen und beim Planungstreffen vorgestellt“, sagt Julia Schillings. Schillings spielt „Maddie“, die in Apulien ihren Urlaubsflirt „Raf“ heiraten möchte. Lilli Hauschild ihre Schwester „Taylor“. Die entdeckt in „Raf“ ihre eigene alte Urlaubsliebe. Später taucht auch noch Maddies Ex-Freund auf. Es wird chaotisch, das große Gefühlsdurcheinander bricht aus. „Erst ganz am Ende löst sich alles auf“, sagt Hauschild.