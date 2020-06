Veranstalter in Grevenbroich : Musical-Nacht auch für das nächste Jahr abgesagt

Veranstalter in Grevenbroich

Grevenbroich Entspannt den Klassikern des großen Musik-Theaters lauschen - das wäre die Grevenbroicher Musical-Nacht gewesen. Wegen Corona wurde sie abgesagt. Aber auch den Nachholtermin 2021 wird es nicht geben. Denn laut Veranstalter sind die Ticketkäufer alles andere als entspannt.

Die für Samstag geplante Musical-Nacht im Grevenbroicher Stadtpark ist jetzt offiziell abgesagt worden. Und: Eine Wiederholung im nächsten Jahr wird es nicht geben, kündigt Veranstalter Marc Pesch an. Er hat die Rückzahlung aller bereits gezahlten Eintrittsgelder veranlasst.

„Besucher speziell dieses Events drohen im ersten oder zweiten Satz mit ihrem Rechtsanwalt und der Polizei und wollen von einer Gutscheinlösung der Regierung nichts wissen“, so Pesch. „Andere geben vor, sie hätten diese Veranstaltung nur während ihres Urlaubs in Grevenbroich besucht – und nennen als Wohnsitz Krefeld. Wiederum andere erzählen uns im zweiten Satz, dass wir ohnehin in Kürze Insolvenz anmelden müssten.“