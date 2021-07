Sommer-Festival in Grevenbroich : Die Museumswiese wird zum Central-Park

Die fünfköpfige „Central Park Band“ weckt in Grevenbroich die Erinnerung an des legendäre New Yorker Konzert von Simon & Garfunkel. Foto: Central Park Band

Grevenbroich Drei Tage Musik und Theater hinter der Villa Erckens. Kulturamt organisiert ein Sommer-Open-Air. Wer dabei ist, was der Sommer-Spaß kostet und wo die Tickets erhältlich sind.

Der Samstagabend steht ab 19.30 Uhr mit der „Central Park Band“ ganz im Zeichen des wohl berühmtesten Folksänger-Duos. Es erinnert an ein beeindruckendes Ereignis, das 40 Jahre zurückliegt: das Reunion-Konzert von Simon & Garfunkel im Sommer 1981 im Central Park von New York. Es sollte damals ein Zeichen setzen für den Erhalt der Grünfläche und wurde mit 500.000 Zuschauern zu einem der bedeutendsten Konzerte der Folkmusik-Geschichte. Die „Central Park Band“ spielt die unvergesslichen Songs dieses Abends, darunter „The sound of silence“, „Mrs. Robinson“ und „Bridge over troubled water“. Aber auch Kompositionen von Paul Simon aus seinem Album „Graceland“, das neue Maßstäbe in Sachen Weltmusik in den 80ern setzte, gehören zum Repertoire dieses Quintetts aus dem Ruhrgebiet. Der Eintritt für den Konzertabend kostet 18 Euro.