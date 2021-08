Kostenloses Angebot im Freien : Museumswiese wird Fitness-Treff

„Sport am Museum“ heißt ein kostenloses Angebot, bei dem Übungsleiter von fünf Grevenbroicher Vereinen mit im Boot sind. Foto: Dieter Staniek/stan

Grevenbroich Fünf Wochen lang wird im Stadtpark täglich gegen die „Corona-Pfunde“ gekämpft. Kreissportbund und Stadtsportverband starteten am Montag die Aktion „Sport am Museum“. Welches Ziel noch hinter dem Fitness-Spaß im Freien steht.

Fünf Wochen lang wird der Stadtpark zum Treffpunkt für Grevenbroicher, die aktiv etwas gegen ihre „Corona-Pfunde“ unternehmen möchten: In der „grünen Lunge“ der City wurde am Montag das Projekt „Sport am Museum“ gestartet, das täglich – außer sonntags – ein abwechslungsreiches und kostenloses Fitness-Angebot im Freien verspricht. Trainiert wird auf der Wiese hinter der Villa Erckens.