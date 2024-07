Jazz-Picknick 2024 in Grevenbroich Museumswiese wird bald wieder zur Picknick-Zone

Beendet ist die Arbeit damit aber nicht. „Im Gegenteil, wir haben noch mehr vor“, sagt Johannes Haas. Im nächsten Herbst soll eine weitere Pflanzaktion starten. Auf einer kleinen Brachfläche in der Nähe des Ostwall-Tunnels sollen – ähnlich wie an anderen Stellen des Parks – Bodendecker in die Erde gebracht werden. „Damit bekommen wir ein einheitliches Bild“, sagt Haas. Zudem ist geplant, die Fläche am großen Teich in eine „wogende Graslandschaft“ zu verwandeln.