Kultur in Grevenbroich Museums-Relaunch kann 2024 beginnen

Die 2012 eröffnete Dauerausstellung in der Villa Erckens ist in die Jahre gekommen und soll auf einen aktuellen Stand gebracht werden. Dieses Projekt hat jetzt einen gehörigen Schritt nach vorne gemacht: Der Landschaftsverband Rheinland hat der Stadt soeben einen Zuschuss von 166.000 Euro gewährt, der in den kommenden beiden Jahren ausgezahlt werden soll. „Damit können wir unser Vorhaben nun starten“, sagt der Erste Beigeordnete und Kulturdezernent Michael Heesch. Noch in diesem Jahr soll es zu einer Bürgerbeteiligung kommen.