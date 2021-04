Ausstellung in Grevenbroich : Museum zeigt „Marketing“ der 20er-Jahre

Grevenbroich Noch heute versuchen Marken, ihre Kunden mit Sammelbildern an sich zu binden. Willi Goffart zeigt die Anfänge in der Ausstellung über die 20er-Jahre im Museum Villa Erckens.

Wer sich mit Willi Goffart über dessen Sammelleidenschaft unterhält, merkt schnell: Der 76-Jährige ist ein echter Experte auf seinem Metier. Der Dormagener ist wie kaum wer anders auf historische Sammelbilder spezialisiert, die manche Unternehmen schon ab dem Jahr 1872 als „Marketingmittel“ eingesetzt haben, um Kunden an sich zu binden. Einige der seltenen Bildchen stellt Goffart nun im Museum der niederrheinischen Seele aus, wo sie Teil der Ausstellung „Umbruch und Erneuerung – eine Zeitreise in die 1920er Jahre“ sind.

Während der Markenname stets den Rand der Bildchen zierte, mussten im Motiv jedoch nicht zwingend glänzend saubere Schuhe zu sehen sein. Vielmehr wurden Motive gewählt, die den Zeitgeist widerspiegeln. „In den 20er-Jahren waren das zum Beispiel Sport-, Mobilitäts- und Technikmotive“, sagt Willi Goffart. So zeigen einige der nun im Museum ausgestellten Sammelbilder passend zu den Olympischen Spielen 1928 Sportler in Aktion – oder Flugzeuge wie die berühmte „Spirit of St. Louis“, mit dem der Pilot Charles Lindbergh im Mai 1927 als erster Mensch alleine mit einem Nonstop-Flug den Atlantik überquerte. „,Erdal’ hat mehr als 100 Serien mit Sammelbildern auf den Markt gebracht, die meisten umfassten sechs Bilder“, sagt Willi Goffart, der in den vergangenen 30 Jahren zig Tausende Sammelbilder zusammengetragen hat. Die meisten sind heute schwer zu bekommen, obwohl sie einst millionenfach gedruckt wurden.