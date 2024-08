Große Nachfrage in Grevenbroich Museum zeigt Filme über Landesgartenschau noch einmal

In den Filmdokumenten, die nun ein zweites Mal gezeigt werden, sind auch die damaligen Attraktionen zu sehen, beispielsweise das Schmetterlingszelt. Dabei handelte es sich um ein an der Apfelwiese aufgestelltes Zelt, in dem Kinder große tropische Schmetterlinge live erleben und bestaunen konnten. Zu sehen sein wird auch die einst begehbare Mäanderinsel rund um das Ettl-Rad. Eine andere Attraktion: das Sky-Shuttle, das im Bereich des Schlossstadions aufgestellt worden war und mit dem es für zahlreiche Besucher hoch hinaus ging. In luftiger Höhe konnten sie auf einer Aussichtsplattform das Stadtzentrum überblicken. Auf Fotos wirkt das Sky-Shuttle heute beinahe wie eine Figur aus Star Wars – und die am Fuße des Lifts aufgestellten Sonnenschirme im Stadion wecken Erinnerungen an die 1960er Jahre. So oder so: Die (Bewegt-)Bilder zeigen, was „Fümmenneunzich“ in der Stadt los war.