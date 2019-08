Ausstellungs-Projekt in Grevenbroich : Museum sucht Kriegs-Dokumente

Grevenbroich Das Niederrhein-Museum bereitet sich auf sein nächstes Ausstellungs-Projekt vor. Im kommenden Monat wird in der Villa Erckens an den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs vor 80 Jahren erinnert. Dafür werden noch lokale Dokumente gesucht.

Im September jährt sich der Ausbruch des durch den deutschen Überfall auf Polen entfesselten Krieges, der mehr als 60 Millionen Menschenleben weltweit kostete. In seinem Schatten vollzogen die Nationalsozialisten den millionenfachen Mord an den europäischen Juden. Der Krieg legte Städte in Schutt und Asche, entwurzelte Menschen. Auch in Grevenbroich waren die Folgen allgegenwärtig, insbesondere in den letzten Kriegsjahren.