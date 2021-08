20er-Jahre-Ausstellung in der Villa Erckens : Grevenbroicher Museum erinnert ans Reichsbanner

Grevenbroich Die 20er-Jahre-Ausstellung in der Villa Erckens wurde um neue Exponate ergänzt. In Zusammenarbeit mit der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin wird an die Geschichte des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold erinnert.