Dorf-Verschönerung in Grevenbroich : Nicht nur ein Hingucker - diesen Zweck haben die Holz-Bienen auch

Diese hölzernen Bienen wurden an einigen Stellen im Dorf aufgestellt und grüßen nun die Autofahrer. Die Idee zur Verschönerung kommt gut an. Foto: Carsten Sommerfeld

Langwaden Die Langwadener haben eine Aktion zur Verschönerung ihres Dorfes gestartet und an mehreren Stellen hölzerne Bienen aufgestellt. Wer sie hergestellt hat und was mit der Aktion erzielt werden soll.

Biene Maja und ihr Freund Willi haben in Langwaden viele Gefährten bekommen. An Blumenkübeln an der Dorfstraße, am Dorfbrunnen oder an der L 142 stehen rund 60 Zentimeter große, lustig aussehende, gelb-schwarz gestreifte Holztiere und grüßen die Autofahrer. Eine nette Idee, die nicht nur die Ortsdurchfahrt verschönert. Für die sympathische Insektenschar als Eyecatcher sorgten rund 20 „Lankemer Kids“ zusammen mit dem „Dreamteam“ in Langwaden.