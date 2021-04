Kirmesfreunde in Grevenbroich : Münchrather Schützen starten Spenden-Aktion zum Fest-Termin

Münchrath Der Verein hat die Aktion „Münchrath hilft 2.0“ ins Leben gerufen, um Schaustellern unter die Arme zu greifen. In normalen Jahren eröffnen die Münchrather die Kirmessaison in Grevenbroich.

Bereits seit Jahren verkaufen die Aktiven der St.-Hubertus-Schützen- und Kirmesgesellschaft sogenannte „Mitgliedsfähnchen“, die jeder Münchrather zum Preis von 15 Euro vor dem Fest erwerben kann. 2020 ging dieser Erlös komplett an die Schausteller. „Diesmal muss es jedoch eine kleine Änderung geben“, sagt Esser. Da sowohl die Kirmesgesellschaft als auch die Dorfgemeinschaft in den zurückliegenden zwölf Monaten weiterhin laufende Kosten, jedoch keine Einnahmen hatten, soll der Erlös diesmal mit den Schaustellern geteilt werden – nach dem Fifty/Fifty-Prinzip.

Bis zum 3. Mai werden die „Fähnchen“ noch im Dorf verkauft. Am Freitag, 7. Mai, soll das Geld an die Schausteller verteilt werden – an dem Tag, an dem die Münchrather in ihre Kirmes gestartet wären.