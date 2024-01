Brauchtum in Grevenbroich Münchrath eröffnet früher als üblich den Festreigen in der Stadt

Warum die Münchrather diesmal so früh am Start sind, liegt an Pfingsten. „Das Fest fällt in diesem Jahr auf den dritten Sonntag im Mai“, sagt Vereinssprecher Hans Esser. Aus diesem Grund greift bei den Brauchtumsfreunden am Rande der Stadt eine seit Jahrzehnten geübte Praxis: Neukirchen verlegt das Schützenfest auf den zweiten, die Münchrather ziehen auf den ersten Sonntag im Mai.