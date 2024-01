Fraktion Mein Grevenbroich beklagt: Stehen gelassene Mülltonnen verschandeln das Bild der City

Martina Suermann erinnert in diesem Zusammenhang an ein verheerendes Feuer, das im Dezember in Düsseldorf-Oberbilk zwei Menschenleben sowie viele Verletzte forderte. „Zunächst hatte ein Müllcontainer in einem Durchgang zu einem Hinterhof gebrannt. Das Feuer griff dann auf ein Mehrfamilienhaus über und fraß sich trotz des Einsatzes von 200 Feuerwehrleuten und Rettungskräften bis ins Dachgeschoss durch“, berichtet die Fraktionsvorsitzende und meint: „Man möchte sich nicht ausmalen, welche Auswirkung ein brennendes Müllgefäß in der Fußgängerzone haben könnte“