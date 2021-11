Mehr Sauberkeit in Grevenbroich : Müllschlucker mit Haifischmaul

Grevenbroich Die Stadt stellt zwischen Bahn- und Rheydter Straße neue Abfallbehälter auf und setzt dabei auf ein schickes Modell aus der Schweiz. Was die Designer-Kübel kosten, wie viel Müll sie schlucken und wie sie gegen Vandalismus gesichert sind.

Wenn es um die Abfallentsorgung zwischen Bahn- und Rheydter Straße geht, setzt die Stadt Grevenbroich neuerdings auf Technik aus dem Alpenland: Sie hat Mülleimer aus dem Werk der Firma Anta Swiss angeschafft, die nun schrittweise entlang der neu gestalteten Straßenzüge aufgestellt werden. „Abfallhai“ heißen die Kübel – und der Name kommt nicht von Ungefähr. Denn die Einwurfschlitze erinnern tatsächlich ein wenig an das Maul des großen Raubfisches.

Die Edelstahl-Behälter werden ausschließlich im Bereich des ISEK-Gebiets aufgestellt, einschließlich des Platzes der deutschen Einheit. Bis in die Fußgängerzone sollen sie nicht vorrücken. Dort bleiben die witzigen Tonnen stehen, die an R2D2, den Droiden aus „Star Wars, erinnern. Den „Abfallhai“ gibt’s übrigens auch in einer solarbetrieben Version: Mit Sonnenenergie wird der Müll so zusammengepresst, dass in den Kübel bis zu sechs Mal so viel hineinpasst. Auf dieses Modell sei „wahrscheinlich aus Kostengründen“ verzichtet worden, sagt Maaßen.