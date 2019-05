Vatertag bei der „Perle an der Erft“ feiern : Mühlrath feiert für einen guten Zweck

Mühlrath An Christi Himmelfahrt feiert die Dorfgemeinschaft traditionell – jetzt erstmals mit Radstation.

Aus Spaß an der Freude, um die Gemeinschaft zu stärken, aber auch, weil Christi Himmelfahrt bevorsteht, laden Peter Lys und Nachbarn zu ihrem traditionellen Dorffest in Mühlrath ein. Aber die Dorfgemeinschaft, die ihr Kleinod malerisch „die Perle an der Erft““ nennt, feiert nicht nur um des Feierns willen: „Schon in den Jahren zuvor ging ein Teil des erwirtschaften Überschusses an gemeinnützige Vereine“, berichtet Chef-Organisator Peter Lys.

Bedacht wurden Einrichtungen wie die Hospiz-Bewegung „Jona“, die „Existenzhilfe“, aber auch der „Orgelbauverein von St. Sebastianus Hülchrath“. Zur Erinnerung: Dank des engagierten Einsatzes dieser Truppe konnte die neue Weimbs-Orgel, die im Januar diesen Jahres geweiht wurde, finanziert werden. Jetzt soll mit dem Dorffesterlös das „Haus St. Stephanus“, die Jugend- und Behindertenhilfe in Elsen, mit einer Spende für ihre Arbeit bedacht werden.

Auftakt für die große Sause ist am Mittwoch, 29. Mai, ab 19 Uhr, mit dem Dorfabend. „Dieser Abend ist besonders für alle Mühlrather und ehemaligen Mühlrather mit ihren Freunden gedacht. Vielleicht bringen wieder Besucher ihre Instrumente mit, so dass am Lagerfeuer gemeinsam gesungen werden kann“, lädt Lys, selbst unter anderem bei den „Fidelen Granufinken“ an den Keyboards aktiv, zu spontanen Konzerten mit der entsprechenden Lagerfeuerromantik ein.

Am Donnerstag, 30 Mai, 11 Uhr, steht Münchrath ganz im Zeichen des Vatertags. Allerdings ist die Veranstaltung nicht rein männlich: „Bei uns treffen sich auch Familien aus dem gesamten Rhein-Kreis Neuss und darüber hinaus“, freut sich Lys wieder auf alte Bekannte und neue Gesichter. Neben kühlen Getränken und Speisen vom Grill gibt es dann am Nachmittag Kaffee und Kuchen. „Der selbst gebackene Kuchen der Mühlrather ist bei den Besuchern sehr begehrt“, sagt Lys. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal auch eine Radstation, wo „Luft“ sowie „Strom“ für E-Bikes zur Verfügung gestellt werden. Auch lockere Schrauben können angezogen werden.