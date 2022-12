Tödlicher Unfall in Düsseldorf Motorradfahrer aus Grevenbroich stirbt nach Zusammenstoß mit Lkw

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der 59 Jahre alte Grevenbroicher mit seiner Suzuki in Richtung Ratingen unterwegs. Aus bislang unklarer Ursache kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw. Der 50 Jahre alte Fahrer des Sattelzuges wollte nach links in Richtung der Auffahrt zur Autobahn 44 abbiegen. Trotz notärztlicher Versorgung sei der 59-Jährige an der Unfallstelle gestorben, meldet die Polizei. Gegenstand der weiteren Ermittlungen dürfte vor allem der jeweilige Status der im Unfallbereich installierten Ampelanlage für die beiden Beteiligten sein.