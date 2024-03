Schwerer Crash bei Grevenbroich-Kapellen Motorradfahrer stirbt bei Unfall auf der A 46

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der 45 Jahre alte Mönchengladbacher am Sonntag Nachmittag gegen 16.30 Uhr mit seiner BMW auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Heinsberg unterwegs. In Höhe der Anschlussstelle Kapellen wechselte er laut Polizei auf den rechten Fahrstreifen und übersah offensichtlich einen VW, den ein 34-jähriger Grevenbroicher steuerte.