Festnahme in Neuenhausen : Motorradfahrer leistet Widerstand und verletzt Polizisten

Ein Polizist trägt Handschellen in einer Halterung an seinem Gürtel. (Symbolfoto) Foto: dpa/Friso Gentsch

Neuenhausen Ein 35-Jähriger hat sich am Mittwochabend eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Als die Beamten den Mann stoppen konnten, leistete er massiv Widerstand. Schnell wurde deutlich, warum der Mann geflüchtet war.

Die Polizei hat am Mittwochabend nach einer Verfolgungsfahrt durch den Süden der Stadt einen Motorradfahrer festgenommen. Wie die Behörde mitteilte, war er der Bestazung eines Streifenwagens in Neurath wegen seines überhöhten Tempos aufgefallen. Als die Polizisten ihn kontrollieren wollten, gab der 35-Jährige Gas und versuchte zu fliehen. Den Beamten gelang es schließlich, ihn an der Wupperstraße in Neuenhausen zu stoppen. Dort wurde der Mann schließlich festgenommen – er leistete dabei allerdings so starken Widerstand, dass die Beamten leicht verletzt wurden.