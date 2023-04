Zusammenstoß mit Pkw auf der B59 Motorradfahrer bei Unfall in Allrath schwer verletzt

Der 18 Jahre alte Kradfaher aus Rommerskirchen war am Vormittag gegen 11.25 Uhr in Fahrtrichtung Grevenbroich unterwegs. Laut Polizei stieß er in Allrath mit dem Auto eines 73 Jahre alten Kölners zusammen, der von einem Firmengelände nach links auf die Bundesstraße eingebogen war. Beim Zusammenstoß mit dem Pkw stürzte der Fahrer der Maschine zu Boden und erlitt dabei schwere Verletzungen. Wenig später landete an der Bongarder Straße ein Rettungshubschrauber, der den 18-Jährigen in ein Spezialkrankenhaus flog.