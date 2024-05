Auf der Königshovener Höhe in Grevenbroich Motocross-Gelände wird Mülldeponie

Die schon 2017 bekannt gewordenen Pläne für eine Deponie auf der Königshovener Höhe werden konkreter. Die Entsorgungsgesellschaft Niederrhein – kurz EGN – befindet sich zurzeit in der Vorplanung für eine Halde, die auf dem Gelände des Motorsportclubs Grevenbroich (MSC) entstehen soll. Darüber informierten Vertreter des Unternehmens jetzt die Spitzen der Ratsfraktionen. In Kürze soll eine Webseite an den Start gehen, die das Projekt im Detail beschreibt.