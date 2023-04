Mord in Grevenbroich vor 27 Jahren Neuer DNA-Test im Fall Claudia Ruf

„Er konnte aber ausschließen, dass es sich beispielsweise um einen hellen VW Käfer oder Golf gehandelt hat“, so Scholten, „die Rede war stets von einer dunklen Limousine.“ Auch Kennzeichen-Fragmente will sich der Zeuge gemerkt haben. So haben die Ermittler nun Männer ins Visier genommen, die im Mai 1996 Halter eines Fahrzeuges mit den Kennzeichen-Bestandteilen „RE-BD“ oder „RE-DB“ waren. „Auch an die Nummer auf dem Kennzeichen glaubt sich der Zeuge erinnern zu können“, so Reinhold Jordan, Leiter der Mordkommission. So soll die Zahl „146“ auf dem Kennzeichen möglicherweise eine Rolle spielen.