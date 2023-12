Fall Claudia Ruf aus Grevenbroich Mordermittler erleiden einen Rückschlag

Hemmerden · In den vergangenen Monaten waren Fahrzeughalter aus dem Kreis Recklinghausen in das Visier der Ermittler geraten. Zeugen glaubten, sich an Kennzeichen-Fragmente mit „RE“ erinnern zu können. 200 DNA-Proben wurden ausgewertet.

06.12.2023 , 16:14 Uhr

Journalisten bei einer Pressekonferenz im Grevenbroicher Kreishaus zum Mordfall Claudia Ruf. Die Hoffnung der Ermittler stützt sich seit 2019 auf neue DNA-Untersuchungsmethoden. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Von Marc Pesch