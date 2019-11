Täter soll Bezug zu Wohnort haben : Mordfall Claudia Ruf - Vater bittet in Video-Botschaft um Mithilfe

Grevenbroich Vor 23 Jahren wurde die damals elfjährige Claudia Ruf in Grevenbroich-Hemmerden entführt und später ermordet aufgefunden. Profiler der Polizei vermuten, dass der Täter im gleichen Ort wie sein Opfer wohnte.

Die Ermittler haben neue Ansätze, die zur Aufklärung des Verbechens führen sollen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer Pressekonferenz mit. Profiler gehen von einer Nahraumtat aus. Das heißt, dass der Täter im Mai 1996 mit hoher Wahrscheinlichkeit entweder in Grevenbroich-Hemmerden wohnte oder zumindest einen starken Bezugspunkt nach Hemmerden hatte und am Abend des 11. Mai 1996 auf Claudia Ruf traf. Dies hat zur Folge, dass die Polizei die Menschen in Hemmerden und Umgebung noch einmal gezielt um Hinweise bittet.