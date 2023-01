Vodafone und Telekom in Grevenbroich Mobilfunknetz soll besser werden

Aber auch Vodafone nehme, wie SPD-Politiker Daniel Rinkert jetzt erklärt, mehrere Maßnahmen zur Verbesserung der Mobilfunknetze vor. So werde in Frimmersdorf an der Energiestraße und an der Erftstraße ein LTE-(Long Term Evolution)-Upgrade durchgeführt. Zudem würden an der St.-Leonhard-Straße in Gindorf sowie an der Erftstraße in Frimmersdorf Verbesserungen am LTE-Netz vorgenommen. Und auf dem Gut Neuhöfchen in Neurath gehe es um ein 5G-Upgrade, bei 5G handelt es es sich um ein neueres Netz mit höheren Übertragungsgeschwindigkeiten.