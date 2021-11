Mobiles Angebot : Hier gibt es in Grevenbroich die Booster-Impfung

Hier gibt es in Grevenbroich die Booster-Impfung

Grevenbroich In Grevenbroich gibt es demnächst ein mobiles Impfangebot. Dort erhalten Sie auch eine Booster-Impfung. Wo und wann geimpft wird?

Am Montag, 22. November 2021, bietet die Koordinierende Covid-Impfeinheit des Rhein-Kreises Neuss von 9 bis 14 Uhr ein mobiles Impfangebot im Grevenbroicher Montanushof. Geimpft wird im ehemaligen Reformhaus im Erdgeschoss (Eingang Ostwall). Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Auch Haus- und Fachärzte sowie die dauerhafte Impfstelle des Rhein-Kreises Neuss und der Kassenärztlichen Vereinigung an der Hammer Landstraße 51 in Neuss bieten Auffrischimpfungen an. Die Öffnungszeiten der stationären Impfstelle sind: dienstags und donnerstags von 9 bis 15 Uhr, samstags von 9 bis 17 Uhr.