In Grevenbroich : Mobiles Impfangebot mit Biontech/Pfizer und Johnson & Johnson

In Grevenbroich

Grevenbroich Gleich zwei mobile Impfangebote stehen Interessierten am Samstag, 21. August, in Grevenbroich zur Verfügung. Alle Informationen - hier ein Überblick.

Am kommenden Samstag, 21. August, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung des Bürgeschützenvereins Wevelinghoven und des Deutschen Roten Kreuzes von 11 bis 16 Uhr ein mobiles Impfangebot an. Geimpft wird auf dem Parkplatz (Marktplatz 16) vor der Adler-Apotheke in Wevelinghoven. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.