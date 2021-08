In Grevenbroich Religious Central Moschee : Mobiles Impfangebot mit Biontech/Pfizer und Johnson&Johnson

In Grevenbroich Religious Central Moschee

Grevenbroich Am Freitag, 20. August, bietet das Impfzentrum Rhein-Kreis Neuss mit Unterstützung der Grevenbroich Religious Central Moschee von 12 bis 15 Uhr ein mobiles Impfangebot an. Das müssen Sie mitbringen.

Geimpft wird in der Moschee, an der Moschee 1, in Grevenbroich. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.