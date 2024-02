Picnic in Grevenbroich So funktioniert der Supermarkt auf Rädern

Seit vergangenem Oktober gibt es den Online-Supermarkt Picnic in Grevenbroich. Das Hauptquartier befindet sich am Hammerwerk, wo die frischen Lebensmittel ankommen und vorübergehend gelagert werden. Das Ganze funktioniert über eine App, in der die Kunden jeden Tag von 14 bis 23 Uhr ihren Einkauf aufgeben können. Danach wählen sie den passenden Lieferzeitrahmen von zwei Stunden. Die Bestellungen werden von Picnic dann an Bäcker, Landwirte und Lieferanten weitergeleitet. Einer der Hauptlieferanten ist Edeka.