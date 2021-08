Erreichbarkeit geregelt : Mobile Wache während Umzug der Grevenbroicher Polizei

Während des Umzugs in das neue Gebäude wird eine mobile Wache eingerichtet. Foto: pbr Planungsbüro Rohling AG

Grevenbroich Am Donnerstag, 26. August, findet ab 7 Uhr der Umzug der Polizeiwache Grevenbroich vom alten in das neue Dienstgebäude statt. Was das konkret für die Erreichbarkeit bedeutet?

Betroffen sind neben uniformierten Kolleginnen und Kollegen der Wache auch das Verkehrs- und das Kriminalkommissariat.Am Umzugstag können Bürgerinnen und Bürger die Wache somit weder persönlich, noch telefonisch erreichen.

Deshalb wird in der Zeit die Mobile Wache an der Lindenstraße 30 als Anlaufstelle zur Verfügung stehen. In Notfällen ist eine telefonische Erreichbarkeit über den Polizeiruf 110 und die 02131 300-0 jederzeit gewährleistet und auch die Einsatzwahrnehmung durch uniformierte und zivile Streifen ist nicht betroffen.

Voraussichtlich wird der Dienstbetrieb am Freitag, 27. August, wieder im vollen Umfang aufgenommen.

(NGZ)