Modernes Trampen in Grevenbroich : An der Wartebank hält niemand an

NGZ-Praktikant Elias Jimenez Suarez erprobte im Selbstversuch die Mitfahrerbank in GV-Busch Richtung Grevenbroich Hauptbahnhof. Foto: Valeska von Dolega

Grevenbroich Wer im malerischen Dörfchen Busch wohnt, braucht kein eigenes Auto. Alternativ gibt es dort die Mitfahrerbank in Richtung Neuss oder Grevenbroichs Innenstadt. Bei einem Selbstversuch der NGZ hielt aber niemand an.

Selbst als gebürtiger Grevenbroicher gibt es in der Heimatstadt Neues zu entdecken. Beispielsweise den Ortsteil Busch. Ein malerischer Flecken zwischen Feldern und Wiesen, wo alte Bäume blühen, wo sich Fuchs und Hase sprichwörtlich „Gute Nacht!“ sagen – und bei strahlendstem Sommerwetter der NGZ-Praktikant per Mitfahrerbank in Richtung Grevenbroich Marktplatz mitgenommen werden möchte.

11.05 Uhr So also funktioniert modernes Trampen: An der Mitfahrerbank sind drei Schilder montiert. Zur Wahl stehen „Neusser Busbahnhof“, „Kapellen Bahnhof“ sowie „Grevenbroich Marktplatz“. Damit sind die Hauptverkehrsachsen abgesteckt. Die Bank, von den Stadtbetrieben für 650 Euro angeschafft, ist in tadellosem Zustand und bequem, auch fürs lange Sitzen, wenn nötig. Wie lange, das wird sich bei diesem Selbstversuch noch zeigen.

Info Zwei Mitfahrerbänke in der Schlossstadt Idee Als Modernisierung dessen, was früher einmal Trampen war, darf eine Mitfahrerbank interpretiert werden. Sie ist der Ort, an dem eine Mitfahrgelegenheit zum definierten Punkt gesucht wird. Bänke In den Ortsteilen Gubisrath und Busch ließ die Verwaltung je eine Mitfahrerbank aufstellen. Sie sollen die Lücke schließen, die der hier nur temporär stattfindende öffentliche Nahverkehr gerissen hat. Kosten Pro Mitfahrerbank investierte die Stadt die Summe von 650 Euro. Die Anschaffung weiterer Mitfahrerbänke in anderen Ortsteilen ist derzeit nicht geplant.

11.25 Uhr Anders als erwartet, hält immer noch kein einziges Auto an. Was läuft falsch, dass nicht wenigstens ein Fahrer stoppt, um wenigstens zu sagen, er wolle zwar nicht in die Innenstadt, aber bis Kapellen nähme er jemanden mit? Denn einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr gibt es in Busch während der Schulferien nicht. Und auch sonst fahren die Busse nur einmal täglich in Richtung Innenstadt.

Deshalb wurde im Januar 2018 besagte Mitfahrerbank aufgestellt. So sollen diejenigen, die über kein eigenes Auto verfügen und nicht radeln wollen, quasi per Fahrgemeinschaft aus ihrem lieblichen Dorf kommen. Gute Idee, jedenfalls theoretisch. Tatsächlich sitzt der Praktikant, freier nach dem Motto „Warten auf Godot“, wie in dem bekannten Theaterstück auf der Bank. Mittlerweile sorgt ein mitgebrachtes Kissen für mehr Sitzkomfort. Und die Vögel zwitschern lieblich, die abgeernteten Strohballen auf den Feldern ringsum. Zumindest der Ausblick mit einem wolkenfreien Himmel lässt sich beim Warten genießen.

11.50 Uhr Das strahlende Sommerwetter stimmt den Wartenden in seiner Situation nun nicht mehr uneingeschränkt heiter. Denn die Bank steht ungeschützt unter der praller Sonne. Das bringt die Holzpaneele auf Saunatemperatur und dem Wartenden Schweißperlen auf die Stirne. So allmählich kommt der Gedanke auf, als „Sitzenbleiber“ entweder bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag auf der Bank zu verbleiben oder sich allmählich eine Alternative für den Weg zum Marktplatz überlegen zu müssen.

12.25 Uhr Und so erhebt sich der Wartende von der Bank und marschiert in Richtung L 361 und spaziert zurück nach Grevenbroich.