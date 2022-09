Versuchter Überfall in der Südstadt : Mitarbeiter von Getränkemarkt mit Messer bedroht

Nach einem versuchten Überfall fahndet die Polizei nach einem 25 bis 35 Jahre alten Mann. Foto: dpa/Friso Gentsch

Südstadt Die Polizei sucht einen Mann, der am Mittwochabend nach einem versuchten Überfall auf einen Getränkemarkt an der von-Bodelschwingh-Straße in der Südstadt flüchtete. Gegen 20.30 Uhr hatte der Unbekannte das Geschäft betreten.

Der Täter bedrohte einen Angestellten mit einem etwa 15 Zentimeter langen Küchenmesser und forderte die Herausgabe von Geld. Der Mitarbeiter des Ladens ließ sich von dem Messer aber nicht beeindrucken. Als er dem etwa 25 bis 35 Jahre alten Mann deutlich gemacht hatte, dass er kein Bares herausrücken werde, verließ der Unbekannte den Markt und flüchtete laut Polizeibericht zu Fuß in Richtung der nahe gelegenen Schule.

Die Mitarbeiter des Kriminalkommissariats 12 haben die Ermittlungen übernommen und bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen vor oder nach der Tatzeit gemacht haben, sich unter der Rufnummer 02131 3000 zu melden. Der Täter ist nach Angaben des Angestellten etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, er soll ein akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die Kapuze seiner schwarzen Sweat-Jacke hatte er laut Polizei bis tief ins Gesicht gezogen, zudem soll er eine schwarze medizinische Maske getragen haben.

(NGZ )