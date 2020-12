Kostenpflichtiger Inhalt: Wohnen in Grevenbroich : Mit neuer Firma und Regeln gegen den Wohnungsmangel

Auch in Grevenbroich mangelt es an bezahlbarem Wohnraum. Mit einer neuen Wohnungsbaugesellschaft und neuen Regeln soll Abhilfe geschaffen werden. Foto: dpa/Christophe Gateau

Grevenbroich Es mangelt an bezahlbarem Wohnraum. Auch in Grevenbroich. Dagegen will die neue Ratsmehrheit aus SPD, Grünen und Mein Grevenbroich gleich in der zweiten Ratssitzung Pflöcke einschlagen.