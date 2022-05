Café Kultus veranstaltet Festival in Grevenbroich : Mit Live-Musik in die Sommerferien

“Nick of Time“ ist eine von drei Bands, die beim „Summertime-Festival“ spielen werden. Foto: Nick of Time

Grevenbroich Das Café Kultus plant wieder ein Musik-Festival zum Start in die Sommerferien. Was wo geplant ist und welche Bands verpflichtet wurden - hier ein Überblick.

Am Freitag, 24. Juni, werden drei junge Bands ab 17 Uhr eine Mischung aus Soul, Reggae und Rock präsentieren. Nicht mehr auf dem Marktplatz, wie das vor Corona der Fall war, sondern im Biergarten der Jugendeinrichtung. Dort will Leiter Stefan Wehlings mit seinem Team für ein wenig Strandatmosphäre sorgen.

Die Bands sind bereits verpflichtet worden: „Nick of Time“, „Betrayers of Babylon“ und „Soul Explosion“ sollen beim „Summertime-Festival“ bis in den Abend hinein für gute Laune im Stadtzentrum sorgen. „Wir werden das Ganze etwas kleiner aufziehen und damit zurück zu unseren Wurzeln gehen“, sagt Stefan Wehlings. Angesichts größerer Festivals wie „Rock this town“ (18. Juni) und die „Rock-Sommernacht“ (10. und 11. Juli) haben sich die Kultus-Macher dazu entschieden, einen Gang zurückzuschalten.