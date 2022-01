„Marathon“ in der Mietbar : Mit Impf-Aktion rund 250 Bürger erreicht

Brötchen nach der Corona-Impfung: Alissa Fuertges (l.) und Vanessa Schmalke mit Dustin Thissen von der Mietbar. Foto: Georg Salzburg (salz)

Grevenbroich Beim „Impf-Marathon“ am Wochenende in der Grevenbroicher Mietbar gab es auch Impfneulinge. Was den Besuchern geboten wurde und wie die Aktion ankam.

Wo sonst kräftig gefeiert wird, hieß es am Wochenende: Ärmel hochkrempeln! Das 24-Stunden-Impfen in der Mietbar an der Lilienthalstraße war ein voller Erfolg. Dustin Thissen und Marc Pesch können mit der Resonanz mehr als zufrieden sein. Denn das Ziel, 200 Menschen dazu zu bringen, sich im Gewerbegebiet impfen zu lassen, wurde bereits nach einigen Stunden am Samstagabend erreicht. Impfwillige wurden mit Brötchen, Bratwurst und Longdrinks zusätzlich motiviert, sich vor einem schweren Krankheitsverlauf schützen zu lassen.

„Wir haben rund 80 Voranmeldungen. Und wir machen eine Pause von 24 bis 8 Uhr, hängen diese Zeit aber hinten dran“, hatte Dustin Thissen am Samstagvormittag erklärt. Er und Marc Pesch haben an der Impfaktion keinen Cent verdient. Ihr Motiv war vielmehr, einen kleinen Beitrag zu leisten, dass bald wieder Veranstaltungen organisiert werden können: „Wir hoffen, dass wir bald wieder unseren Job ausüben können, uns macht Corona müde“, sagte Thissen.

Info Impf-Wochenende im Industriegebiet Bilanz Rund 250 Menschen haben sich am Wochenende in der Mietbar impfen lassen, allein am Samstag mindestens sieben zum ersten Mal gegen Corona. Impfstoff Laut Marc Pesch war für einige Besucher wohl ausschlaggebend, dass in der Mietbar auch der Stoff von Biontech eingesetzt wurde. Moderna gilt jedoch als ebenso wirksam, Kreuzimpfungen sogar als sinnvoll.

Die Idee für den Impf-Marathon am Wochenende hatte Michael Stammen, Arzt in Grevenbroich und Jüchen. Er setzte die Spritzen im Wechsel mit seiner Kollegin Marya Faqiryar. Katja Fußangel und Christiana Vosen hatten als medizinische Fachangestellte alle Hände voll zu tun: Spritzen aufziehen, Aufklärungsbögen ausgeben, Fragen beantworten und einiges mehr. In schwarzen Lounge-Möbeln die obligatorische Wartezeit „abzusitzen“, das hatte schon was. Wer früh kam, erhielt eine Tüte mit zwei Brötchen von der Bäckerei Thomas Spitz. Später gab es Bratwurst, die die Metzgerei Rütten gratis zur Verfügung gestellt hatte.

Pelin Kemaloglo nutzte das Angebot, machte einen Abstecher ins Industriegebiet für den kleinen Piks. Trotzdem hat sie Verständnis für diejenigen, die sich nicht impfen lassen wollen. Zu dieser Gruppe gehörte auch ein 77-Jähriger, der sich seine Erstimpfung abholte. Er machte deutlich, dass er von der Impfung nicht überzeugt sei, dass er aber Angst vor einer Impfpflicht und den damit festgesetzten Bußgeldern habe. Am selben Tisch saßen Harald Geschke und sein zwölfjähriger Sohn Germaine. Sie ließen sich impfen, genossen Brötchen und Bratwurst. „Fast die ganze Klasse ist mittlerweile geimpft“, erklärte der Junior, während sein Vater „die Rumeierei der Regierung“ kritisierte. Er wünscht sich, dass auf Impfverweigerer mehr Druck ausgeübt wird.