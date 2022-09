Kultur in Grevenbroich : Mit Hüsch-Texten durchs Museum

Kultur in Grevenbroich

Grevenbroich In der Villa Erckens ist die niederrheinische Seele zu Hause. Das passt zu Hanns Dieter Hüsch. Kulturamtsleiter Stefan Pelzer-Florack zitiert Geschichten und spielt Lieder des bekannten Kabarettisten bei einer neuen Führungs-Reihe.

Hanns Dieter Hüsch (1925–2005), der sich selbst „das schwarze Schaf vom Niederrhein“ nannte, war der Poet unter den Kabarettisten, ein Clown und literarischer Entertainer. „Wie kein Zweiter hat er die niederrheinische Mentalität in seinen Programmen und Büchern beschrieben“, sagt Pelzer-Florack, der schon seit Jahrzehnten ein Fan des in Moers geborenen Kabarettisten ist. Bei einem erneuten Studium der Hüsch-Literatur hat er eines festgestellt: Das alles passt auch sehr gut zum Grevenbroicher Museum, das sich selbst augenzwinkernd mit den Eigenarten von Niederrhein und Niederrheinern beschäftigt.

SPD will einen Kultur-Pavillon auf der Museumswiese

Sozialdemokraten in Grevenbroich

Sozialdemokraten in Grevenbroich : SPD will einen Kultur-Pavillon auf der Museumswiese

Ausstellung in Grevenbroich

Ausstellung in Grevenbroich : Vom Verlust, vom Verschwinden und von der Schönheit der Natur

„Bagatelle für Beethoven“ erlebt ihre Uraufführung in der Villa Erckens

Kultur in Grevenbroich

Kultur in Grevenbroich : „Bagatelle für Beethoven“ erlebt ihre Uraufführung in der Villa Erckens

Der Kulturamtsleiter hat in den vergangenen Wochen ein Konzept für einen neuen Rundgang durch die Villa Erckens ausgetüftelt, für jeden Themenraum der Dauerausstellung hat er passende Texte herausgesucht, die er dem Publikum gekonnt vorträgt. So zitiert Stefan Pelzer-Florack im „Religions-Raum“ etwa die „Geschichte des Heiligenscheins“ oder erklärt im „Essens-Raum“, warum der Niederrheiner von einer Drainage spricht, wenn er das „Dingens“ auf dem Tisch meint, das Pfeffer, Salz, Öl, Essig und Zahnstocher vereint. Und im Raum, der dem hiesigen Dialekt vorbehalten ist, kommt er mit den Besuchern ins Gespräch, wenn es um typische Redewendungen der Region geht. Wer weiß, wofür et jut war. . .?