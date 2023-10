Villa Erckens in Grevenbroich Mit Hanns Dieter Hüsch das Museum der Niederrheinischen Seele erkunden

Ein Dauerbrenner: Auch die 15. Führung zum Thema Hanns Dieter Hüsch im Museum der Niederrheinischen Seele war ausgebucht – wie alle anderen zuvor. „Ich lade nie mehr als 15 Besucher ein, aus Wohlfühlgründen“, sagt der Kulturbereichsleiter Stefan Pelzer-Florack. Er hatte die Idee die sieben Themenräume der Ausstellung in der Villa Erckens mit Texten und Liedern des Kabarettisten und Schriftstellers Hanns Dieter Hüsch zu begleiten. Das passt alles wie die sprichwörtliche „Faust aufs Auge“ zusammen. „Alles, was ich bin, ist niederrheinisch“ hatte der „Poet unter den Kabarettisten“ (Johannes Rau) von sich behauptet. Dabei hat Hanns Dieter Hüsch die Grevenbroicher Ausstellung nie gesehen, denn sie ist erst 2012 eingerichtet worden, der in Moers geborene Hüsch ist aber bereits am Nikolaustag 2005 im Alter von 80 Jahren verstorben. „Aber er hat Grevenbroich oft besucht, fünfmal habe ich ihn hier getroffen“, erzählt der Kulturamtsleiter.