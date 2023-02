Zivilfahnder in Grevenbroich erfolgreich Mit Haftbefehlen gesuchter Mann festgenommen

Der 40-Jährige war gegen 19.10 Uhr mit seinem Fahrrad in der Innenstadt unterwegs und war den Beamten zunächst an der Bahnstraße aufgefallen. Im Bereich der Merkatorstraße steig er kurz von seinem Rad ab – und staunte nicht schlecht, als ihn die Polizei festnahm. Gleich drei Haftbefehle wegen verschiedener Eigentums- und Drogendelikte liegen gegen ihn vor. Der Grevenbroicher wurde ins Gewahrsam an der Lindenstraße gebracht und später einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Bei der Durchsuchung des Mannes wurden eine kleine Menge Betäubungsmittel sowie Einbruchswerkzeug aufgefunden und sichergestellt. „Diesbezüglich muss er sich erneut einem Strafverfahren stellen“, berichtete am Donnerstag ein Sprecher der Polizei.