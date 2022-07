Polizeieinsatz in Noithausen : Mit gestohlenem Motorroller von Polizei erwischt

Polizeieinsatz in Noithausen

Die Polizei stellte in der Nacht zu Dienstag einen 16-Jährigen auf einem gestohlenen Roller. Foto: dpa/Friso Gentsch

Noithausen Die Polizei stellte jetzt einen 16-Jährigen, der auf einem gestohlenen Motorroller durch Noithausen bretterte. Jetzt wird wegen mehrerer Delikte gegen den jungen Grevenbroicher ermittelt.

- In der Nacht zu Dienstag, gegen 3.20 Uhr, erreichten die Polizei Beschwerden über Jugendliche, die mit scheinbar getunten Rollern in Noithausen unterwegs waren. An der Grabenstraße kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens kurz darauf einen 16-jährigen Grevenbroicher auf einem Kleinkraftrad.