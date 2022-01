Für den Frieden „Für eine alleinerziehende Mutter in einer Wohnung ohne Balkon ist eine Quarantäne natürlich anders als für ein Paar, das in einem Haus mit Garten lebt“, gibt die Psychologin zu bedenken. Um Konflikte zu vermeiden, helfe es, sich in der Situation einen Rückzugsbereich zu schaffen.

„Man kann auch mit seinem Partner vereinbaren, dass man sich für eine bestimmte Zeit nicht anspricht“, sagt die Steinert, die auch rät, eigene Ansprüche herunter zu schrauben. „Eine Quarantäne ist eine Ausnahmesituation.“ Ein Beispiel: Betroffene könnten ihren Kindern erlauben, in der schweren Zeit länger fern zu sehen, um sich selbst ausruhen zu können. Als Ausgleich könne man dafür mit den Kindern vereinbaren, später gemeinsam zu spielen oder zu kochen. Es sei zudem gut, eigene Bedürfnisse wahrzunehmen.

„Statt dem Partner zu sagen ‚Du nervst die ganze Zeit‘, kann man sagen: ‚Ich brauche gerade ein bisschen Ruhe, lass uns doch in einer Stunde über dieses Thema sprechen‘“, so die Psychologin. „Umso wohlwollender man mit sich selbst umgeht, desto wohlwollender wird man mit den Menschen in seiner Umgebung umgehen.“