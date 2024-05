Städtepartnerschaft Grevenbroich-Saint Chamond 900 Kilometer auf dem Rad für einen Besuch bei Freunden

Spätestens am 9. Mai wollen die Radler an ihrem Ziel ankommen – möglichst zeitgleich mit dem Reisebus, der sich mit 50-köpfiger Besatzung von Grevenbroich aus auf den Weg machen wird. Damit am Schluss nichts schief läuft, wartet 150 Kilometer vor dem Ziel eine Radfahrergruppe aus Saint Chamond auf die sechs Unentwegten aus Grevenbroich. Gemeinsam wird dann die letzte Etappe in Angriff genommen.